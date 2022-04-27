 جامعة الفيوم تنظم احتفالية يوم اليتيم - بوابة الشروق
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جامعة الفيوم تنظم احتفالية يوم اليتيم

مصطفى فرغلي:
نشر في: الأربعاء 27 أبريل 2022 - 5:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 أبريل 2022 - 5:19 م

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم احتفالية الجامعة بيوم اليتيم، التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ظهر الثلاثاء بالمدينة الجامعية للطلبة.

وأشار رئيس جامعة الفيوم، إلى أن احتفالية جامعة الفيوم بيوم اليتيم تؤكد أهمية المشاركة المجتمعية وتوطيد أواصر الترابط والمودة بين جميع منتسبيها.

كما أوضح الدكتور محمد سعيد أبو الغار أن احتفالية الجامعة بيوم اليتيم شملت تنظيم حفل إفطار جماعي للعاملين بجامعة الفيوم وأبنائهن الأيتام.

وقدم الشكر لكل القائمين على تنظيم الاحتفالية، والذين أسهموا فيها بالجهد والمال لإدخال الفرحة ورسم البسمة على وجوه العاملات وأبنائهن.

وخلال الاحتفالية، تم تقديم جوائز قيمة للعاملات شملت أجهزة كهربائية ومنزلية ومفروشات ورحلة عمرة لكبار السن.

كما تم توزيع الهدايا على كل الأطفال من أبناء العاملات بالجامعة.

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