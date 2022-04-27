الكرملين: قطع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا ليس ابتزازا

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن وقف شركة جازبروم لإمدادات الغاز لبولندا وبلغاريا " ليس ابتزازا"، وذلك ردا على سؤال حول تصريح رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين بأن هذه الخطوة آداة للابتزاز.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيسكوف القول إن روسيا فرضت آليه دفع جديدة ردا على "الإجراءات غير الودية غير المسبوقة" التي اتخذتها دول أوروبية ضد روسيا.

وأضاف: "روسيا سوف تعلق إمدادات الغاز للمشترين الأخرين الذين لا يدفعون بعملة الروبل حين يحين موعد التسديد، وفقا للمرسوم الرئاسي".

وقالت أورزولا فون دير لاين، إن إعلان شركة جازبروم وقف إمدادات الغاز بصورة أحادية لعملاء في أوروبا محاولة أخرى من جانب روسيا لاستخدام الغاز كأداة للابتزاز.

وكانت حكومتا بلغاريا وبولندا قد أعلنتا أن روسيا ستوقف تسليم إمدادات الغاز الطبيعي إليهما ابتداء من اليوم الأربعاء، في تصعيد كبير بشأن المعركة بين موسكو وأوروبا على إمدادات الغاز الضرورية.