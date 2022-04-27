خسائر بوينج خلال الربع الأول تفوق التوقعات



سجلت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج خسائر خلال الربع الأول من العام الحالي تفوق التوقعات، بما يؤكد المصاعب التي تواجهها الشركة في الوقت الذي تقترب فيه من استئناف تسليم الطائرات من طراز 787 دريملاينر التي توقف تسليمها بعد ظهور مشكلات فنية فيها.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركة صناعة الطائرات الأمريكية سجلت خلال الربع الأول من العام الحالي تدفقات نقدية بالسالب بقيمة 57ر3 مليار دولار، إلى جانب مليار دولار إضافية كنفقات محاسبية في قطاع الصناعات العسكرية.



وبلغت مبيعات بوينج خلال الربع الأول 99ر13 مليار دولار في حين بلغت خسائرها الأساسية بعد استبعاد البنود المتغيرة 75ر2 مليار دولار وهو ما تجاوز متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم.



يأتي ذلك في الوقت الذي أوقفت فيه بوينج إنتاج طائراتها الضخمة 777 إكس حتى نهاية 2023، مع تاجيل تسليم أولى طائرات هذا الطراز ذي المحركين إلى 2025.



وتراجع سعر سهم بوينج في التعاملات غير الرسمية قبل بدء التداول في بورصة وول ستريت اليوم بنسبة 6ر3%. وكان المستثمرون يتوقعون النتائج السيئة للشركة مما أدى إلى انخفاض سعر سهمها أمس إلى أقل مستوى له منذ 52 أسبوعا، وذلك في أعقاب تحذير شركتي الصناعات العسكرية جنرال إلكتريك ورايثون تكنولوجيز كورب من مشكلات في الإمدادات وارتفاع أسعار المواد الخام.