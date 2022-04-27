 ألمانيا تقلص وارداتها من الغاز الروسي إلى 35% - بوابة الشروق
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ألمانيا تقلص وارداتها من الغاز الروسي إلى 35%

برلين (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 27 أبريل 2022 - 3:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 أبريل 2022 - 3:25 م

تواصل ألمانيا تقليص اعتمادها على واردات الغاز الروسي.

وأعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الأربعاء، في برلين أن واردات الغاز الروسي شكلت العام الماضي 55% من إجمالي واردات الغاز إلى ألمانيا، بينما تراجعت حاليا إلى 35%، بعد أن بلغت نسبتها 40% في مارس الماضي. وتحدث الوزير عن "خطوات ناجحة".

وبحسب بيانات سابقة، من المقرر خفض حصة الغاز الروسي إلى حوالي 30% بحلول نهاية العام، وتعويض الفارق بشكل أساسي من خلال شراء الغاز الطبيعي المسال.

وقال هابيك إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لبناء محطات لاستقبال الغاز المسال.

ومن المتوقع أن تنخفض حصة الغاز الروسي في ألمانيا إلى 10% بحلول صيف عام 2024.


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