أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 188 ألفا و920 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى حوالي 188 ألفا و920 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و694 دبابة و7 آلاف و178 من المركبات المدرعة و2887 من النظم المدفعية و542 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و294 من أنظمة الدفاع الجوي و308 من الطائرات المقاتلة و294 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و805 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 352 من المعدات الخاصة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.