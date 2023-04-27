ولي العهد السعودي يحضر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

يحضر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين المقرر إقامتها في الثاني عشر من شهر مايو المقبل بين فريقي الهلال والوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الخميس أن العاهل السعودي أناب الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لحضور المباراة وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، في تصريح صحفي اليوم الخميس :"إن هذه الرعاية من خادم الحرمين الشريفين، وتشريف ولي العهد يؤكد حجم الدعم غير المسبوق الذي يحظى به القطاع الرياضي في وطننا الغالي، ويجسد قيمة وحجم الممكنات التي وفرتها قيادتنا للاستمرار في تنمية رياضتنا وتعزيز البرامج والمبادرات ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، متطلعين لمزيد من التقدم والتميز في الفترة القادمة لتواصل مملكتنا الغالية ريادتها العالمية في شتى المجالات".

وهنأ وزير الرياضة السعودي فريقي الهلال والوحدة، على وصولهما للمباراة النهائية، على كأس خادم الحرمين الشريفين، متمنيًا لهما التوفيق، وتقديم صورة متميزة، تعكس التطور الكبير الذي تعيشه كرة القدم السعودية في المرحلة الحالية.