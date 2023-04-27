خالد عكاشة: التجربة السيئة في اقتحام السجون بمصر يتم استنساخها بالسودان

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن أبرز تداعيات الأزمة السودانية تتثمل في انقلاب حالة السيولة الأمنية إلى الفوضى المسلحة.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة «cbc»، مساء الخميس، ذكّر عكاشة بعملية اقتحام السجون في مصر وتهريب المساجين (في 2011) وتحديدا قيادات جماعة الإخوان وغيرها من الجماعات الإرهابية.

ولفت إلى أنّه يتم حاليا استنساخ هذه التجربة التي وصفها بـ«السيئة والسلبية» في السودان، مشيرا إلى هجمات تشنها ميليشيا الدعم السريع على أقسام الشرطة والسجون وتعمل على ترهيب كل أفراد الحراسة وتدخل في الاشتباك معهم.

وحذّر من محاولات الزج بهذا الطرف الجديد والطرف الثالث لملعب الأزمة في السودان، مشيرا إلى تخوفات متصاعدة من أنّ هذا اللاعب الجديد قادر على خلط المزيد من الأوراق وفرض المزيد من التحديات على المشهد المتأزم بالأساس داخل السودان.

ونوه بأن هناك متغيرا رابعا يتمثل في الاقتتال الذي يجري حاليا في دافرفور وهو اقتتال يحمل طابعا قبليا.

ويعيش السودان، على وقع نُذر حرب أهلية في ظل الاقتتال الدائر بين قوات الجيش وعناصر الدعم السريع التي تم تصنيفها محليا على أنها ميليشيا متمردة، فيما خلّفت الأوضاع حصيلة دامية من القتلى وتحديدا بين المدنيين، مع سقوط البلاد بين براثن الفوضى الشاملة.