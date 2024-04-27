اعتقال أكثر من 600 شخص خلال الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الجامعات الأمريكية

أفاد موقع «أكسيوس» باعتقال أكثر من 600 شخص خلال الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، فيما لا يقل عن 15 جامعة بعموم الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن إدارات الجامعات قمعت الطلاب المتظاهرين بـ«صورة غير مسبوقة»، مع تزايد عدد الاحتجاجات وكثافتها.

وتُنظَم الاحتجاجات الطلابية ضد الحرب في غزة في جميع أنحاء البلاد منذ أكثر من ستة أشهر، لكنها تصاعدت مع أحداث الأسبوع الماضي.

ويطالب الطلاب جامعاتهم بالتوقف عن التعامل مع الشركات التي لها علاقات مالية مع إسرائيل، وتلك التي تدعم الحرب في غزة.

كما دعا الطلاب إلى إنهاء العنصرية في جامعة كولومبيا، وإنهاء أعمال الشرطة في الحرم الجامعي، وقطع العلاقات مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.

ونددت منظمات الحقوق المدنية مثل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في جورجيا بالاعتقالات، ووصفتها بأنها «حملات قمع غير دستورية لحق التعبير والاحتجاج».

ويحتشد المتظاهرون، في جامعات وعواصم أوروبية، احتجاجًا على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وذلك أسوة بالوقفات الاحتجاجية التي تشهدها الجامعات الأمريكية، والتي انطلقت من جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك.

وتتشارك الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين بالمطالبة بوقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات لقطاع غزة، ودعوا الحكومات الغربية إلى وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة، ووقف أي تعاون معها، وفق تقرير لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وقال التقرير إن هناك مشاهد غير مسبوقة شهدتها جامعات أمريكية وأخرى أوروبية في اتساع رقعة الاحتجاجات الطلابية الرافضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.



