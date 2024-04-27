شهد النادي الاجتماعي بمحافظة مطروح، صباح اليوم السبت، لقاء بعنوان "كيفية التعامل مع الضغوط الحياتية والتعافي من الصدمات النفسية" ضمن فعاليات برنامج الملتقى الثقافي السادس عشر لثقافة وفنون المرأة، بمشروع "أهل مصر"، المقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

بدأ اللقاء بحديث حول إدارة الضغوط الحياتية قدمه د. عصام فرحات - أستاذ الطفولة المبكرة لذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا مفهوم الضغط النفسي وأسبابه.

وأشار "فرحات" أن الضغط النفسي يحدث نتيجة عدة أسباب منها التعرض لموقف ضاغط يعجز الفرد فيه عن الاستجابة له بطريقة صحيحة، مما يؤثر على صحة الفرد النفسية والجسمية.

أما عن مفهوم الصدمة النفسية قال: تحدث بسبب التعرض لأحداث مروعة أو مؤلمة، وقد تشمل أعراضها الشعور بالحزن والغضب، لوم النفس، الأرق وفقدان شهية، الإرهاق، الانسحاب والعزلة، وعدم انتظام ضربات القلب، وغيرها.

واختتم حديثه بذكر أساليب التعافي من الصدمات النفسية من أهمها ممارسة الرياضة، الاندماج المجتمعي، إدارة المشاعر، التحفيز الذاتي، وبناء الهوية.

من ناحيتها تناولت أسماء بدر -دكتوراه فى فلسفة الخدمة الاجتماعية، ومدرب دولي بالجامعة الأمريكية، تفصيليا أسباب الضغوط النفسية ومنها الإفراط في العمل، صراع الأدوار، الكبت، وروتين الحياة، مشيرة إلى أنه يمكن إدارة الضغط النفسي من خلال عدة عوامل منها التصالح مع الذات، تنظيم الوقت، تقبل الواقع، الحصول على قسط كاف من النوم، التواصل مع الآخرين، وطلب المساعدة الطبية إذا لزم الأمر.

كما قدمت للمشاركات عدة نماذج نسائية استطعن التغلب على مصاعب الحياة وأصبحن شخصيات ملهمة في المجتمع من ابرزهن سميرة موسى عالمة الذرة، ولطيفة النادي أول مصرية إفريقية تقود طائرة.

يقام الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وتنظمه الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدي، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات الملتقى الذي يستضيف أكثر من مائة فتاة وسيدة من المحافظات الحدودية، مساء اليوم، بمكتبة مصر العامة بمحافظة مطروح.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.