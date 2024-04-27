زد يهزم بلدية المحلة بثلاثية في الدوري الممتاز

حقق فريق زد فوزًا ثمينًا على نظيره بلدية المحلة بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي أقيمت على ستاد المحلة مساء اليوم السبت، في الجولة الـ 20 من الدوري المصري الممتاز.

افتتح أهداف المباراة فريق زد عن طريق لاعبه مصطفى سعد «ميسي» في الدقيقة 19، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أضاف زد هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 67 عن طريق اللاعبين رأفت خليل و مصطفى زيكو، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف بثلاثية نظيفة.

وبتلك النتيجة، رفع فريق زد رصيده للنقطة 33 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد البلدية عند النقطة 19 في المركز الرابع عشر.