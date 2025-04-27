السيطرة على حريق هائل بمخلفات القمامة في طنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، من السيطرة على حريق هائل نشب بمخلفات القمامة والهيش بجوار شريط السكة الحديد بمنطقة القرشي التابعة لحي ثان طنطا، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء أيمن عبدالحميد، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل في بعض مخلفات القمامة والهيش بجوار شريط السكة الحديد المار بمنطقة القرشي التابعه لدائرة ثان طنطا.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومه بسيارات الإطفاء وسيارة إسعاف لمكان الحريق

وتم التعامل معه وإخماده من قبل رجال الإطفاء بمساعدة الأهالي دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.