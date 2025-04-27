إيران تعلن الحداد العام في جميع أنحاء البلاد عقب انفجار ميناء رجائي

أفادت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، بإعلان الحداد العام في البلاد غدًا الاثنين، على أرواح ضحايا انفجار ميناء رجائي في بندر عباس.

وقالت في تصريحات، نقلتها وكالة «تسنيم»، مساء الأحد: «في أعقاب الحادث المؤسف الذي وقع في ميناء رجائي في بندر عباس، أعلنت الحكومة يوم حداد عام في جميع أنحاء البلاد غدًا».

ووقع الانفجار في قطاع الشهيد رجائي بالميناء، بالتزامن مع انطلاق جولة ثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان. لكن لم تظهر بعد أي دلالة على وجود صلة بين الحدثين.

وقال المتحدث باسم إدارة الأزمات في إيران حسين ظفري، إن الانفجار نجم على ما يبدو عن سوء تخزين مواد كيماوية في حاويات بقطاع الشهيد رجائي.

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء العمال الإيرانية أن «سبب الانفجار يعود إلى المواد الكيماوية الموجودة داخل الحاويات».

وأمر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بإجراء تحقيق في الواقعة، وأرسل وزير الداخلية الذي قال إن الجهود لا تزال جارية لإخماد الحريق ومنع انتشاره إلى مناطق أخرى.

وبثت قنوات إخبارية رسمية إيرانية لقطات لسحابة ضخمة من الدخان الأسود والبرتقالي تتصاعد فوق الميناء في أعقاب الانفجار، وظهر في اللقطات مبنى إداري وقد تحطمت أبوابه وتناثرت الأوراق والحطام في أرجائه.