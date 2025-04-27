كشف جيش الاحتلال اليوم الأحد، عن نتائج التحقيقات في هجوم مقاتلين من كتائب القسام على قاعدة "زيكيم" العسكرية شمالي قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

ووفقاً للتحقيقات التي نشرتها صحيفة "هآرتس" العبرية وترجمتها وكالة "صفا"، فقد سقطت القاعدة العسكرية التي تضم مئات الجنود، بيد مقاتلي كتائب القسام وسيطروا عليها رغم أن عدد منفذي الهجوم كان محدودًا، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وقالت الصحيفة إن "أكثر من 100 جندي اختبأوا في الغرف المحصنة بالقاعدة فيما هرب 7 جنود من لواء جولاني من محيطها مع دخول 9 مقاتلين فقط من القسام للقاعدة".

واضافت التحقيقات، أن مقاتلوا القسام سيطروا على مركبة عسكرية من طراز "سافانا" واستخدموها في الهجوم وذلك بعد أن فرّ منها جنود جولاني.

وأظهرت التحقيقات أن مقاتلي القسام التحموا مع الجنود من مسافة صفر ودارت معركة استُخدمت فيها السكاكين.

في حين فشل الجيش في صد الهجوم وقُتل 5 ضباط من قادة الوحدات وجندي خلال العملية، بالاضافة لفشل جنود القاعدة فشلاً عسكريًا وعملياتيًا رغم امتلاكهم أسلحة متطورة وفقاً للتحقيقات.

وبيّنت التحقيقات أن قائد القاعدة المكلف بالتحقيق في الفشل بقي في بيته ولم يكن مع جنوده خلال الحدث.