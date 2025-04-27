الصين وقيرغيزستان تتفقان على دعم التجارة الحرة والتمسك بالتعددية

اتفقت الصين وقيرغيزستان يوم السبت على دعم التجارة الحرة، وحماية القواعد الدولية، وحماية حقوقهما المشروعة ومصالحهما الإقليمية.

وقال وزير الخارجية الصيني وانج يي الذي يزور قرغيزستان خلال اجتماع مع نظيره القيرغيزي جينبيك كولوباييف إن الصين وقيرغيزستان، باعتبارهما جارتين مقربتين تربطهما الجبال والأنهار، تعاملتا دائما مع بعضهما البعض بثقة وإخلاص وهما شقيقان وشريكان موثوقان وجديران بالثقة.

وقال وانج، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إنه بتوجيه استراتيجي من الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس القيرغيزي صدير جاباروف، تطورت العلاقات الثنائية بسرعة، مشيرا إلى أن البلدين يعملان معا لبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك يتميز بحسن الجوار والازدهار المتبادل.

وقال وانج إن الصين تدعم بقوة قيرغيزستان في اتباع مسار تنمية يتناسب مع ظروفها الوطنية، وتعارض بشدة أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لقيرغيزستان تحت أي ذريعة، معربا عن ثقته في أن قيرغيزستان ستواصل دعم موقف الصين المشروع بشأن القضايا المتعلقة بمصالحها الأساسية.

من جانبه، قال كولوباييف إن زيارة جاباروف الناجحة للصين في فبراير الماضي ضخت زخما جديدا قويا في العلاقات بين البلدين.

وفيما يتعلق بقضايا التعريفات الجمركية، اتفق الجانبان على أن التمسك بالتعددية هو أكبر أرضية مشتركة وشددا على أهمية تعزيز التنسيق ومعالجة التحديات بشكل مشترك.