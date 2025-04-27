وزير الخارجية الروسي يتمسك بسيطرة بلاده على محطة زابوريجيا النووية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن روسيا لم تتلق عرضا من الولايات المتحدة للتخلي عن السيطرة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا، وأن تغيير ملكية المنشأة هو أمر لا يمكن تصوره.

وتتفق تعليقات لافروف مع إعلان وزارة الخارجية الروسية في مارس، الذي أكد أن موسكو لن تتنازل عن السيطرة على المحطة أو توافق على تشغيل المنشأة بشكل مشترك مع دولة أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت روسيا قد احتلت المحطة النووية المتوقفة حاليا، والتي تعد الأكبر في أوروبا، منذ الأسابيع الأولى من غزو موسكو الشامل لجارتها في عام 2022.

وأصبحت محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الواقعة بالقرب من مدينة إنيرهودار، الآن تحت سيطرة شركة روساتوم، الشركة النووية التابعة للدولة في روسيا، مع وجود مراقبين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الوكالة التابعة للأمم المتحدة المكلفة بمراقبة المنشآت النووية، يتناوبون على مراقبة المنشأة.