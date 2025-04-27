استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025.



- وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3.5 إلى 8 جنيهات.

ثبتت أسعار البطاطس جنيها لتتراوح بين 4.5 إلى 9.5 جنيه.

استقرت أسعار البصل لتترواح بين 5 إلى 8 جنيهات

استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 6 إلى 16 جنيها.

استقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

ثبتت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 12 إلى 20 جنيها.

واستقرت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

استقرت أسعار الفلفل الرومي ليتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

وثبت سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 10 إلى 16 جنيها.

استقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 9 إلى 13 جنيها.

ثبت سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

- جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال الصيفى ليتراوح بين 12 إلى 18 جنيها.

وثبت سعر اليوسفي ليتراوح بين 22 إلى 37 جنيها.

استقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 60 إلى 80 جنيها.

تثبتت أسعار الجوافة لتتراوح بين 15 إلى 25 جنيها.

واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 12 إلى 24 جنيها.

استقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 11 إلى 17 جنيها.

استقر سعر البطيخ ليتراوح بين 36 إلى 54 جنيها.