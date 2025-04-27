كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن نجاح المصلحة في إنهاء ما يقارب 55 ألف نزاع ضريبي كان منظورا أمام القضاء، وذلك من خلال لجان إنهاء المنازعات المختصة على مستوى الجمهورية.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» عبر شاشة «صدى البلد»، إن اللجان البالغ عددها 25 لجنة تستقبل طلبات إنهاء النزاعات من الممولين وتعمل على تسويتها، مضيفا أن التحول الرقمي والميكنة ساهم في تطوير أداء المصلحة وإنهاء حقبة العمل الورقي كما مكّن المصلحة من تحديد قيمة مبيعات وإيرادات أي شركة بدقة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأضاف منظومة الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني تعد منصة بين البائع والمشتري تنقل بيانات التعاملات إلى مصلحة الضرائب لحظيا، بحيث توفر للمصلحة علما يقينيا بقيمة مبيعات الممول، باعتبارها الجهة المنفذة للسياسات والتشريعات المالية التي تضعها وزارة المالية.

وشدد أن البيروقراطية «انتهت ولم تعد موجودة في ظل النظام الحالي منذ فترة»، قائلا: «هناك شفافية تامة بين المتعاملين، وهناك متابعة من مصلحة الضرائب على مستوى جميع الإدارات والقطاعات منعت البيروقراطية، ونتابع بشكل يومي الطلبات المقدمة من الممولين».