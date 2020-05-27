 نيكي ينخفض 0.10% في بداية التعامل بطوكيو - بوابة الشروق
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نيكي ينخفض 0.10% في بداية التعامل بطوكيو

شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 13 مارس 2020. تصوير: أتيت بيراونجميتا - رويترز.
شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 13 مارس 2020. تصوير: أتيت بيراونجميتا - رويترز.
طوكيو (رويترز)
نشر فى : الأربعاء 27 مايو 2020 - 6:27 ص | آخر تحديث : الأربعاء 27 مايو 2020 - 6:27 ص

انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

وهبط نيكي 0.10 في المئة إلى 21249.31 نقطة في حين انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.04 في المئة إلى 1535.42 نقطة.


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