أعلنت منصة نتفليكس، استعداها لعرض مسلسل "وساوس"، الخميس ١١ يونيو، وهو أول عمل دراما وتشويق سعودي تستحوذ عليه نتفليكس على منصتها. يمثل المسلسل جزءا من المحتوى الدرامي الخليجي بشكل عام والسعودي بشكل خاص، حيث يقدم منظورا مختلفا للدراما الخليجية بما يتناسب مع طبيعة المتابعين عالميا.

و يعرض"وساوس" بدءا من الخميس ١١ يونيو / ١٩ شوال، كأحد الأعمال الأصلية لنتفليكس ليستمتع به أكثر من ١٨٣ مليون مشترك حول العالم في ١٩٠ بلدا مع توفر الترجمة لـ ٢٠ لغة مختلفة.

وتدور أحداث المسلسل المكون من 8 حلقات والذي أنتجته شركة الظواهر الترفيهية السعودية، حول عائلة تواجه شكوكا تحيط بوفاة كبير العائلة (حسان) الذي يعود ماضيه الغامض إلى الظهور قبل أيام من الموعد المنتظر لإطلاق التطبيق الذكي الجديد لشركته، ليتم الكشف عن الحقائق بشكل مستمر، ولكن من منظور مختلف لأبطال العمل. يقدم المسلسل حبكة درامية للأحداث التي تحمل في طياتها العديد من المشاكل الاجتماعية، مثل الخلافات الأسرية وصراع البقاء في عالم الأعمال، والتي يعتريها الغموض من كل جانب.

ومن جانبها قالت نهى الطيب، رئيسة الاستحواذ و ترخيص المحتوى في Netflix: "نؤمن بأن القصص الرائعة يمكن أن تأتي من أي مكان وتثير إعجاب المشاهدين أينما كانوا. ويسلط مسلسل ‘وساوس‘ الضوء على بُعد جديد بإيقاع سريع مقارنة بالأعمال الدرامية الأخرى، حيث تقدم كل حلقة لغزاً جديداً يجعل المتابع متشوقاً لمتابعة المسلسل ليكتشف جميع الأسرار في النهاية. نحن سعداء بتقديم المسلسل لمشتركينا في 190 بلداً، حيث سيحصلون على محتوى من هذه المنطقة العربية ممتع ومليء بالأحداث المشوقة والغامضة في الوقت ذاته".

ومن جهتها قالت هناء العمير، مخرجة مسلسل وساوس: "مسلسل وساوس هو مسلسل تشويق و دراما من إنتاج سعودي وهو تجربة جديدة تحمل أسلوبا مختلفا في سرد الأحداث و الإخراج بالإضافة إلى أنه التعاون الأول مع الفنان القدير عبدالمحسن النمر، كما أنه بشخصياته النسائية المتعددة وغير التقليدية هو مشروع خاص بالنسبة لي و قريب إلى قلبي. بالإضافة إلى أن استحواذ نتفليكس على المسلسل وعرضه أمام ١٨٣ مليون مشترك حول العالم هو في حد ذاته شيء يدعو إلى الفخر والسعادة وأتمنى أن ينال المسلسل إعجاب المتابعين في السعودية والخليج والوطن العربي وحول العالم إن شاء الله".

ويقوم المسلسل على العديد من الكوادر الفنية والنسائية مثل شيماء الفضل، وميسون الرويلي، وإلهام علي، وندى توحيد، ونور العنبر، وليلى عربي، بالإضافة إلى علي الشريف، وأسامة القس، ومحمد علي، والذين يلتقون بالنجم عبدالمحسن النمر.

يُذكر أن مسلسل "وساوس" من قصة وتطوير شركة الظواهر الترفيهية السعودية ومن كتابة رولان حسن، وإخراج المخرجة السعودية هناء العمير.