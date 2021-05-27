المجلس الأوروبي يتبنى لائحة لتعزيز عمليات فحص طالبي التأشيرات الأوروبية

اعتمد المجلس الأوروبي اليوم لائحة خاصة بتعديل نظام معلومات التأشيرات (VIS) لدخول منطقة شنجن وذلك استجابة لتحديات الهجرة والأمن المتغيرة، وسعي الاتحاد الأوروبي لتحسين نظام معلومات التأشيرات، وهي أداة تستخدمها سلطات الدول الأعضاء لتسجيل وفحص الأشخاص المتقدمين للحصول على تأشيرة إقامة قصيرة لدخول منطقة شنجن.

وذكر المجلس، في بيان اليوم الخميس، أن الأهداف الرئيسية للائحة المعدلة تتمثل في زيادة وتعزيز أمن الإجراءات الخاصة بتأشيرة الإقامة القصيرة، وتضمين تأشيرات الإقامة الطويلة وتصاريح الإقامة في قاعدة بيانات نظام معلومات التأشيرات VIS، فضلا عن ضمان قابلية التشغيل البيني بين نظام معلومات التأشيرات VIS وأنظمة وقواعد بيانات الاتحاد الأوروبي الأخرى ذات الصلة.

في هذا السياق قال إدواردو كابريتا، وزير الشؤون الداخلية للبرتغال "في السنوات الأخيرة، عمل الاتحاد الأوروبي باستمرار لتحسين ضوابط أولئك الذين يدخلون منطقة شنجن، من خلال اعتماد نظام ترخيص السفر (ETIAS) ، ونظام الدخول / الخروج وقابلية التشغيل البيني لقواعد البيانات.

التحديث إلى نظام معلومات التأشيرات VIS هو الخطوة التالية في هذا الاتجاه، حيث ستسمح القواعد الجديدة بإجراء فحوصات أفضل لمقدمي طلبات التأشيرة لتحديد أولئك الذين قد يشكلون تهديدًا أمنيًا أو يخاطرون بإساءة استخدام قواعد الهجرة الخاصة بنا".

وبموجب القواعد الجديدة، لن يتضمن نظام معلومات التأشيرات VIS معلومات عن تأشيرات الإقامة القصيرة فقط كما كان الوضع من قبل، ولكنها ستغطي أيضًا تأشيرات الإقامة الطويلة وتصاريح الإقامة، حيث تسمح هذه المستندات بحرية التنقل داخل منطقة شنجن. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تضمين مسح لصفحة بيانات السيرة الذاتية لوثيقة السفر في نظام معلومات التأشيرات VIS.

وقبل إصدار تأشيرة أو تصريح إقامة، ستسمح القواعد الجديدة بإجراء فحوصات خلفية محسّنة لمقدم الطلب في قواعد بيانات الأمن والهجرة ذات الصلة. وسيطلق نظام معلومات التأشيرات VIS تلقائيًا استعلامًا عن قواعد البيانات هذه، وسيتم التحقق يدويًا من أي زيارات ومتابعتها من قبل السلطة المختصة.

ومن المقرر أن يتم اعتماد هذه اللائحة من قبل البرلمان الأوروبي، والتوقيع عليها قبل نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن نظام معلومات التأشيرات، الذي يعمل منذ عام 2011 ، يتضمن قاعدة بيانات لتسهيل إجراءات تأشيرة الإقامة القصيرة. ويساعد هذا النظام سلطات التأشيرات والحدود واللجوء والهجرة في التحقق من مواطني الدول الأخرى الذين يحتاجون إلى تأشيرة إقامة قصيرة للسفر إلى منطقة شنجن. كما أنه يربط بين قنصليات الدول الأعضاء في جميع أنحاء العالم، وكذلك جميع نقاط العبور الحدودية الخارجية. وفي 16 مايو 2018، قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحًا لتعديل لائحة نظام معلومات التأشيرات.