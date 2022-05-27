محافظ سوهاج: تشغيل محطة صرف صحي الكوثر رقم (3) بتكلفة 30 مليون جنيه

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن تشغيل مشروع محطة صرف صحي " الكوثر رقم (3)"، بتكلفة 30 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة بالتوازي مع اهتمام الدولة وتوجيهات القيادة السياسية للانتهاء من كافة المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكد محافظ سوهاج، على أهمية المشروع في خدمة 10 آلاف نسمة من أهالي مناطق "عرب مهدي، والنساجون، وعمارات الاسكان الاجتماعي"، لافتا إلى بدء التشغيل الفعلي للمحطة عقب استلامها بواسطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

ومن جانبه، أوضح المهندس يوسف حلمي رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن محطة صرف صحي "الكوثر رقم (3)"، تم إنشاؤها على مساحة 625 مترا مربعا، بطاقة 120 لترا/ ثانية، ويشمل المشروع " شبكات انحدار بطول 7 كيلومترات، بأقطار من 160 إلى 450 ملم، وخط طرد بطول 1.2 كيلومتر، بقطر 315 ملم.