سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

علق محمد صلاح نجم ليفربول، على احتفاله المثير بهدفه في مرمى ولفرهامبتون، في ختام مباريات الدوري الإنجليزي.

وقال محمد صلاح عبر قناة Bt sport:"في رأيي ، كنت أحتفل وكأننا فزنا بالدوري، سألت أحد المعجبين ما هي النتيجة؟ قال لي 3-2".

وأضاف: "الجميع في غرفة الملابس أصيبوا بخيبة أمل هذه كرة قدم وعليك أن تقبلها ".

وواصل:"يمكنك أن ترى في الصورة التي أرسلها لي صديقي ، عندما احتفلت بعد التسجيل. كانت الطريقة التي احتفل بها مجنونة" .

وخسر ليفربول لقب الدوري أمام السيتي بفارق نقطة واحدة بعدما احتل السيتي الصدارة برصيد 93 نقطة فيما احتل الريدز الوصافة برصيد 92 نقطة.