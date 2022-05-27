علق محمد صلاح نجم ليفربول، على احتفاله المثير بهدفه في مرمى ولفرهامبتون، في ختام مباريات الدوري الإنجليزي.
وقال محمد صلاح عبر قناة Bt sport:"في رأيي ، كنت أحتفل وكأننا فزنا بالدوري، سألت أحد المعجبين ما هي النتيجة؟ قال لي 3-2".
وأضاف: "الجميع في غرفة الملابس أصيبوا بخيبة أمل هذه كرة قدم وعليك أن تقبلها ".
وواصل:"يمكنك أن ترى في الصورة التي أرسلها لي صديقي ، عندما احتفلت بعد التسجيل. كانت الطريقة التي احتفل بها مجنونة" .
وخسر ليفربول لقب الدوري أمام السيتي بفارق نقطة واحدة بعدما احتل السيتي الصدارة برصيد 93 نقطة فيما احتل الريدز الوصافة برصيد 92 نقطة.