 صلاح: أعتقدت أنني سجلت هدف التتويج بالدوري أمام ولفز.. طريقة احتفالي كانت مجنونة - بوابة الشروق
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صلاح: أعتقدت أنني سجلت هدف التتويج بالدوري أمام ولفز.. طريقة احتفالي كانت مجنونة

شريف أبوحمد
نشر في: الجمعة 27 مايو 2022 - 11:33 م | آخر تحديث: الجمعة 27 مايو 2022 - 11:34 م

علق محمد صلاح نجم ليفربول، على احتفاله المثير بهدفه في مرمى ولفرهامبتون، في ختام مباريات الدوري الإنجليزي.

وقال محمد صلاح عبر قناة Bt sport:"في رأيي ، كنت أحتفل وكأننا فزنا بالدوري، سألت أحد المعجبين ما هي النتيجة؟ قال لي 3-2".

وأضاف: "الجميع في غرفة الملابس أصيبوا بخيبة أمل هذه كرة قدم وعليك أن تقبلها ".

وواصل:"يمكنك أن ترى في الصورة التي أرسلها لي صديقي ، عندما احتفلت بعد التسجيل. كانت الطريقة التي احتفل بها مجنونة" .

وخسر ليفربول لقب الدوري أمام السيتي بفارق نقطة واحدة بعدما احتل السيتي الصدارة برصيد 93 نقطة فيما احتل الريدز الوصافة برصيد 92 نقطة. 


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