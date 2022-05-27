برلين توافق على دعم أوكرانيا في إعادة الإعمار – رغم اشتداد المعارك في مدن الشرق

تعتزم الحكومة الألمانية دعم أوكرانيا في إعادة الإعمار بمساعدات عاجلة تصل قيمتها إلى ملايين اليورو بعد تعرضها للضربات الروسية.

وقالت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه اليوم الجمعة خلال كلمة لها في ضاحية بوروديانكا التي تضررت بشدة والواقعة قرب كييف إن المساعدات يجب ألا تنتظر حتى نهاية الحرب.

وزارت شولتسه المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي أوكرانيا باعتبارها ثاني عضو بالحكومة الاتحادية يزورها منذ بدء الحرب العدوانية الروسية عليها، والتي دخلت يومها الثالث والتسعين اليوم الجمعة.

ويستعر حاليا أعنف قتال في شرق أوكرانيا، حيث أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا الاستيلاء على بلدة ليمان في دونباس – وفقا للمعلومات الأوكرانية الواردة مساء اليوم الجمعة – ومع ذلك ما تزال المعارك هناك مستمرة.

أما مدينة ليسيتشانسك التي كانت لا تزال تحت سيطرة الأوكرانيين، فقد صارت في خطر خشية أن يتم تطويقها.

ووفقا للإدارة العسكرية المحلية فإن مدينة سيفيرودونيتسك التي قاتلت بضراوة صارت محاطة بالكامل تقريبا بالقوات الروسية.

وبحسب الأرقام الرسمية قتل حوالي 1500 شخص في سيفيرودونتسك منذ بداية الحرب.