حمدين صباحي: كل سجين رأي لم يمارس عنفا أو يحرض عليه يستحق أن يعود إلى بيته آمنا

قال السياسي حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبي، إن الحوار الوطني يدعم التفاؤل والرهان على إنجاح الحوار، لكن النتائج أقل كثيرًا أن تدعو للتفاؤل.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «مصر جديدة»، الذي يقدمه ضياء رشوان عبر فضائية «etc»، مساء اليوم الخميس، أن هذا الحوار لع مقدمات ضرورية في صنع أجواء تسمح بنجاحه، موضحًا أن الجزء الجوهري في مقدمة الحوار هو الإفراج عن كل سجناء الرأي.

وأكد أن كل سجين رأي لم يمارس عنفًا أو يحرض عليه يستحق أن يعود إلى بيته آمنًا مطمئنًا، مضيفًا أن الحوارات واعدة لأن هناك استجابة لهذا المنطق واتفاق عليه وعزم على تحقيقه.

وتابع: «أقول إن النتائج مخيبة للآمال لأننا وعدنا بأن تخرج مجموعات واسعة من سجناء الرأي تباعا وهذا الوعد يتأخر كل يوم، وكل يوم تأخير يحبط المناخ اللي إحنا عاوزين نخلقه»، مضيفًا «لن نتمكن من دخول حوار واضح بدون خلق بيئة مواتية، وأول حق هو الإفراج عن سجناء الرأي».