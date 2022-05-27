 المستشار شولتس يؤكد أمام الكاثوليك الألمان التزام برلين بدعم أوكرانيا - بوابة الشروق
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المستشار شولتس يؤكد أمام الكاثوليك الألمان التزام برلين بدعم أوكرانيا

شتوتجارت - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 27 مايو 2022 - 12:48 م | آخر تحديث: الجمعة 27 مايو 2022 - 12:48 م

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أمام مؤتمر الكاثوليك الألمان، اليوم الجمعة، التزام بلاده بدعم أوكرانيا.

وقال شولتس في كلمته التي ألقاها أمام المحفل الكنسي:" قررنا أن نهرع لمساعدة ضحية هذه الحرب".

وأضاف السياسي الاشتراكي أنه لا ينبغي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يفلت "بحربه المستخفة والمحقرة للبشر".

وأوضح شولتس أن الحرب ليست موجهة إلى أوكرانيا وحدها بل إنها موجهة بشكل عام إلى قيم الديمقراطية الغربية.

وقال شولتس إن "حرب بوتين موجهة ضد نظام سلام انبثق عن الالتزام بمبدأ عدم العودة أبدا بعد حربين عالميتين مدمرتين، وهو يريد العودة إلى قانون الأقوى"، مشيرا إلى أنه لا ينبغي السماح له بذلك بأي حال من الأحوال.

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