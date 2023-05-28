وزير الدفاع الصربى يتولى زعامة الحزب التقدمى الصربي الحاكم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يتولى وزير الدفاع الصربي ميلوش فوتشيفيتش، منصب زعيم الحزب التنقدمى الصربى الحاكم، ليحل محل الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش فى زعامة الحزب بعدما أعلن فوتشيتش أنه سيتنحى عن منصبه الحزبى.

وانتخب أعضاء الحزب الوزير فوتشيفيتش - 48 عاما، رئيسا جديدا للحزب اليوم السبت بدعم صريح من الرئيس فوتشيتش في مؤتمر حزبي في كراجويفاتش /110 كيلومترات من بلجراد/.

وشغل الوزير فوتشيفيتش منصب نائب رئيس الحزب الصربي التقدمي منذ 2016.

ويسيطر الرئيس فوتشيتش على الحياة السياسية بالبلاد من خلال مناصب مختلفة منذ 2012. ويتهمه منتقدون بالاستبداد. ويسيطر أنصاره على معظم وسائل الإعلام والسلطة القضائية وجزء من الاقتصاد.