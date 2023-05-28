القائمة الكاملة لجوائز مهرجان كان السينمائي الـ76

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بعد 11 يومًا من الإصدار الاستثنائي، كشفت لجنة تحكيم مهرجان كان الـ76، برئاسة المخرج السويدي روبن أوستلوند، وعضوية المخرجة المغربية مريم توزاني، والممثل الفرنسي دينيس مينوشيه، وكاتب السيناريو والمخرج البريطاني الزامبي رونجانو نيوني، والممثلة الأمريكية والمخرجة بري. قدم لارسون والممثل والمخرج الأمريكي بول دانو والكاتب الأفغاني عتيق رحيمي والمخرج وكاتب السيناريو الأرجنتيني داميان زيفرون والمخرجة الفرنسية جوليا دوكورناو، عن قائمة الفائزين بجوائز السعفة الذهبية من بين 21 فيلمًا تقدموا في المسابقة هذا العام.

- الأفلام الروائية



السعفة الذهبية لفيلم "تشريح السقوط"، من إخراج جوستين ترييت

- الجائزة الكبرى



فيلم مجال الاهتمام، من إخراج جوناثان جليزر

- أفضل مخرج



ترون آنهونج عن فيلم POT-AU-FEU

- جائزة لجنة التحكيم



الأوراق المتساقطة، من إخراج آكي كاوريسموكي

- أفضل سيناريو



ساكاموتو يوجي لـ "وحش" من إخراج KORE-EDA Hirokazu

- أفضل ممثلة



ميرف دزدار في فيلم حول العشب الجاف ABOUT DRY GRASS إخراج نوري بيلج سيلان

- أفضل ممثل



كوجي ياكوشو، في فيلم أيام مثالية من إخراج ويم ويندرز

- في مسابقة الأفلام قصيرة



فاز فيلم 27، إخراج فلورا آنا بودا بالسعفة الذهبية



تنويه خاص لفيلم "بعيد" من إخراج Gunnur MARTINSDÓTTIR SCHLÜTER

- مسابقة نظرة ما

ذهبت الجائزة إلى فيلم كيف تمارس الجنس، من إخراج مولي مانينج ووكر



- جائزة لجنة التحكيم



فيلم كلاب.. إخراج كمال لزرق



- أفضل مخرج



أسماء المودر، في أم كل الأكاذيب

- جائزة الصوت الجديد



فيلم أومن، من إخراج Baloji

- جائزة الفرقة



كروور (زهرة بوريتي)، من إخراج جواو سالافيزا ورينيه نادر مسورة

- جائزة الحرية



وداعا جوليا.. إخراج محمد كردفاني

- مسابقة لا سينيف



الجائزة الأول.. العرض النرويجي من إخراج مارلين إميلي لينجستاد دن دانسكي فيلمسكول، الدنمارك

الجائزة الثانية.. فتحة، من إخراج هوانغ هيين، الأكاديمية الكورية لفنون السينما، كوريا الجنوبية

الجائزة الثالثة.. قمر، إخراج زينب وكريم ÉSAV مراكش، المغرب.

- الكاميرا الذهبية

بين ترونج فو كين فانج (داخل صدفة جوز الهند الصفراء)، بواسطة THIEN AN PHAM

- أسبوعي المخرج

جائزة العين الذهبية الوثائقية - عام الفيلم الوثائقي 4 بنات، إخراج كوثر بن حانيا

وفيلم أم كل الأكاذيب، إخراج أسماء المدير.