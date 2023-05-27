الوادي الجديد تتعرض لعواصف ترابية وتساقط أمطار خفيفة

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، رياح ترابية شديدة وهطول أمطار خفيفة في ظل موجة من الطقس غير المستقر على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس، وتسببت الرياح في انخفاض الرؤية بنسبة كبيرة وخاصة على الطرق السريعة؛ ما أدى إلى تكثيف حملات المرور على الطرق السريعة؛ جراء انعدام الرؤية المرورية بالطرق السريعة الصحراوية والطرق الداخلية.



وأعلنت المحافظة عن رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة في ظل العواصف الترابية على أغلب المناطق بالمحافظة، بجانب المتابعة على مدار الساعة من غرفة العمليات، وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات العلاجية؛ تحسبا لوقوع حوادث أو سقوط أشجار أو تصدع منازل جراء الطقس غير المستقر.