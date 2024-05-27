محافظ المنيا يعتمد إحداثيات المباني القريبة من الأحوزة العمرانية تيسيرا لإجراءات التصالح

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، خرائط وكشوف الإحداثيات للكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع بنطاق المحافظة، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتقديم كافة أوجه الدعم لمنظومة التصالح على المباني المقامة بالمخالفة خارج الأحوزة العمرانية والمستوفاة لاشتراطات قانون التصالح، مؤكداً أن جميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة تواصل تلقي طلبات التصالح وتقديم الخدمات والتسهيلات للمواطنين لاستيفاء ملفاتهم بسهولة ويسر وفي أسرع وقت. جاء ذلك بحضور الدكتور عمر صفوت، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، والمهندسة أسماء صلاح، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الكشوف أعدت من قبل لجان برئاسة ممثل مديرية الزراعة بالمنيا، وذلك لإرسالها لوزارة الزراعة لاعتمادها وفقاً للتصوير الجوي الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2023، طبقاً للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر برقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء برقم 121 لسنة 2024.