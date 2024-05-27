مشرعون أمريكيون يتعهدون بدعم تايوان بالأسلحة بعد التدريبات الصينية

أعرب أعضاء في الكونجرس الأمريكي، عن دعمهم للدفاع عن تايوان خلال زيارة للجزيرة التي يحكمها نظام ديمقراطي وتتمتع بالحكم الذاتي بعد يومين فقط من اختتام الصين أكبر تدريباتها العسكرية منذ عام حول الجزيرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن النائب مايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التايواني لين تشيا لونج اليوم الاثنين إن علينا أن نوفر هذا الردع هنا.

ووصف لين، زيارة وفد الكونجرس بأنها بادرة تضامن هامة تدل على وقوف أمريكا بحزم إلى جانب تايوان الديمقراطية.

ويعد الوفد المكون من الحزبين "الجمهوري والديمقراطي" هو أول وفد من أعضاء الكونجرس يلتقي بالرئيس التايواني لاي تشينج – تي منذ تنصيبه في 20 مايو.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من قيام بكين بتدريبات عسكرية واسعة حول تايوان وصفتها الولايات المتحدة بأنها استفزازات عسكرية.

والتقى لاي، بأعضاء وفد الكونجرس في الصباح، وقال إن تايوان ستواصل تعميق التعاون مع الولايات المتحدة.

واستشهد لاي، أيضا بمفهوم الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان بشأن إحلال "السلام من خلال القوة" وتعهد بتعزيز قدرات الدفاع الوطني، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج.

وقال ماكول، إنه أجرى محادثات صريحة للغاية مع لاي حول التهديد الذي تواجهه تايوان من جانب الصين.

وأبلغ ماكول الصحفيين، بأن ما فعله الصينيون في اليومين الماضيين كان في الأساس استعراض لما سيبدو عليه الحصار، والعامل المهم هو أن نتأكد من أن الجزيرة لديها الأسلحة الضرورية للردع.