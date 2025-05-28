معدل التضخم في فرنسا ينخفض عند أدنى مستوى في أكثر من 4 سنوات

انخفض معدل التضخم في فرنسا إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%؛ ليصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من أربع سنوات، مما يعزز الحجج القائلة بإمكانية تقليل تكاليف الاقتراض بشكل أكبر.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0.6% خلال مايو الجاري، مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، وهي أضعف وتيرة منذ ديسمبر2020.

وكشفت البيانات انخفاض تكاليف الطاقة في فرنسا بنسبة 8.1% على أساس سنوي خلال مايو، وأيضا تراجع أسعار السلع المصنعة بنسبة 0.2، وتراجع معدل تضخم قطاع الخدمات من 2.4 % إلى 2.1%.

وتوقع خبراء استطلعت بلومبرج آراءهم أن يرتفع معدل التضخم خلال مايو الجاري بنسبة 0.9%، وهو ما يتوافق مع البيانات الصادرة في إبريل الماضي.

وتعكس البيانات تراجعا أوسع نطاقا في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة، حيث من المتوقع أن تأتي بيانات التضخم الصادرة عن أكبر اقتصادات المنطقة دون هدف البنك المركزي الأوروبي خلال مايو، وذلك لأول مرة منذ ثمانية أشهر.

ومن المقرر أن تصدر بيانات يوم الجمعة المقبل من إيطاليا وألمانيا وإسبانيا، قبل أن ينشر الاتحاد الأوروبي تقريره الأسبوع القادم.