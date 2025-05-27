محافظة المنوفية: هبوط أرضي مفاجئ في شارع جمال عبد الناصر بالسادات دون إصابات

شهدت مدينة السادات بمحافظة المنوفية، اليوم، هبوطًا أرضيًا مفاجئًا في شارع جمال عبد الناصر، بالقرب من مسجد الأبرار، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي.

وعلى الفور، أبلغ المواطنون مجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث انتقل مسؤولو الجهات المعنية إلى موقع الهبوط لمعاينته واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد مصدر مسؤول بمجلس المدينة، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أنه تم التنسيق مع فرق الطوارئ التابعة لشركة المياه لفحص خطوط الصرف الصحي بالمنطقة، مرجحًا أن يكون سبب الهبوط تسربًا مائيًا تحت الأرض.

وأضاف المصدر أن الموقع تم تأمينه لحماية المارة والمركبات، ويجري حاليًا العمل على معالجة التربة المتأثرة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في أسرع وقت ممكن.

كما شدد على أن الجهات المعنية تتابع الموقف عن كثب لضمان عدم تكرار المشكلة في نفس الموقع أو في مناطق مجاورة.