الصين تأمل أن تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى تسوية

جدد وزير الخارجية الصيني وانج يي دعوته للأطراف المعنية بوقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط، إلى احترام الهدنة، معربا عن أمله في أن تقدم الولايات المتحدة وإيران تنازلات.

وجاءت تلك تصريحات خلال جلسة نقاش مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، وفي الوقت الذي وجهت فيه إيران اتهامات إلى الولايات المتحدة بخرق وقف إطلاق النار، محذرة من الرد.

وقال وانج للصحفيين في نيويورك الثلاثاء، إن الصين تبذل جهودا لحل النزاع وقد حافظت على التواصل والتنسيق مع الأطراف الرئيسية المعنية، وفقا لشبكة يورونيوز.

وأضاف: "نأمل أن تلتزم الأطراف المعنية بالسعي إلى وقف إطلاق النار وأن تواصل التقارب والتفاهم، حتى يعود السلام إلى الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن"، بحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية.

وأكد وانج "دعم الوساطة الفعالة التي تقوم بها باكستان ودول أخرى، كما ندعم الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وإيران تواليا".

وأضاف أنه يأمل أن "تواصل الأطراف المعنية لقاء بعضها البعض في منتصف الطريق".