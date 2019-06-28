الجمعة 28 يونيو 2019 12:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في قرار استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب بكأس أفريقيا؟

النتـائـج تصويت

تركيا تعلن مقتل أحد عسكرييها بهجوم في إدلب السورية

أنقرة - أ ش أ
نشر فى : الخميس 27 يونيو 2019 - 11:29 م | آخر تحديث : الخميس 27 يونيو 2019 - 11:29 م

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد العسكريين الأتراك وإصابة 3 آخرين خلال هجوم على نقطة مراقبة لتركيا في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية - في بيان أصدرته مساء اليوم الخميس - إن القوات السورية المتمركزة قرب منطقة خفض التصعيد استهدفت نقطة المراقبة العاشرة بقذائف المدفعية، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية.

وأفادت "الدفاع التركية" بأنه - على خلفية هذا التطور - تم استدعاء الملحق العسكري الروسي في أنقرة إلى رئاسة الأركان العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع روسيا بشأن هذا الحادث.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك