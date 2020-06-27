«الإفتاء» تجيز لمن خاف «العدوى» عدم حضور صلوات الجماعة.. وإقامة صلاة الجمعة الخامسة بمسجد محمد على بالقلعة



تستقبل المساجد على مستوى الجمهورية اليوم السبت، المواطنين لأداء الصلوات الخمس فقط، مع استمرار تعليق صلاة الجمعة حتى إشعار آخر، بعد مرور أكثر من 3 أشهر على قرار غلق المساجد، وتعليق صلاة الجمع والجماعات، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الأوقاف، استمرار حملات تعقيم المساجد وتنظيفها على مستوى الجمهورية، خلال اليومين الماضيين، استعدادا لإعادة فتحها بدءا من فجر اليوم السبت، فضلا عن وضع علامات التباعد بين المصلين والتى تصل إلى متر ونصف، وتسليم مديريات الأوقاف المنظفات ومواد التعقيم المستخدمة فى المساجد.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالضوابط التى أعلنتها بشأن عودة الصلاة بالمساجد، التى تشمل الالتزام بارتداء المصلين للكمامة، واصطحاب المصلِى للمصلى الشخصى «سجادة صلاة شخصية»، ووضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها، ومتابعة التطهير والتعقيم المستمر، ويكون الفتح فى المرحلة الأولى للمساجد التى بها إمام، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة، وتحت مسئولية اثنين من العاملين بالأوقاف.

وأجازت دار الإفتاء المصرية، فى بيانها، أمس؛ لمن خاف على نفسه العدوى بفيروس كورونا، أو غلب على ظنه عدم استطاعته أو غيره التزام إجراءات السلامة بحذافيرها، أن يتخلف عن صلوات الجمع والجماعات، مؤكدة أن الخوف من ذلك عذر مقبول فى سقوط فرض الجمعة.

وفى سياق متصل، نقلت وزارة الأوقاف أمس، شعائر صلاة الجمعة، على الهواء مباشرة، من مسجد محمد على بالقلعة، مع التزام باقى المساجد برفع آذان النوازل فقط والغلق.

وقال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، خلال الخطبة التى جاءت تحت عنوان «شرف الجندية المصرية»، أن دعم القوات المسلحة والاصطفاف الوطنى خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مواقفه الوطنية ومواجهة قوى الإرهاب والشر والتحديات والمخاطر الراهنة، والدفاع عن الحقوق ومكتسبات الدولة الوطنية والأمة العربية والسلام الإقليمى والدولى «واجب».

وأضاف جمعة، مصر مرت عليها سنوات وأزمان عديدة لم يكن فيها ولا على أرضها من أهلها ولا المقيمين أو الوافدين إليها، جائع ولا محروم بسبب كثرة خيراتها ومحسنيها، مشيرا إلى أن جيش مصر كما وصفه الرئيس السيسى هو جيش رشيد يحمى ولا يبغى ولا يجور ولا يظلم ولا يعتدى، ولكنه فى الوقت نفسه، نار تحرق المعتدين على أمن مصر أو أرضها أو حقوقها.

واستمرت إجراءات تجهيز المساجد بالمحافظات لعودة المصليين، حيث قال وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية محمد حامد، إنه تم الانتهاء من رش وتعقيم مختلف المساجد التابعة للمديرية، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع مديرى الإدارات الفرعية، لتحديد المساجد التى ستفتح للمصلين.

وفى المنيا، شدد وكيل وزارة الأوقاف سلامة عبدالرازق، على استمرار غلق أكثر من 200 زاوية صغيرة لا تتسع مساحتها لوجود مسافة متر ونصف بين كل مصلى.

وأعلنت مديرية أوقاف الإسماعيلية فتح 70 مسجدا بالمحافظة بواقع 10 مساجد فى كل مركز ومدينة.

وذكر وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، الشيخ محمد خشبة أن المرحلة الأولى من فتح المساجد، ستتضمن المساجد التى بها إمام أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة وتحت مسئولية اثنين من العاملين بالمديرية، مؤكدا أنه فى حالة مخالفة التعليمات سيتم غلق المسجد فورا حتى زوال أزمة كورونا.