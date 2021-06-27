فرض رسوم لمكافحة الإغراق على واردات السجاد الميكانيكي وأغطية الأرضيات من تركيا

نشرت صحيفة "الوقائع المصرية" قرار وزارة التجارة والصناعة، اليوم الأحد، والذي تضمن في مادته الأولى، أن تخضع الواردات من صنف السجاد الميكانيكي وأغطية الأرضيات من مواد نسيجية أو صناعية أو تركيبية وإن كانت جاهزة المصدرة من أو ذات منشأ دولة تركيا والتي تندرج تحت بنود جمركية من التعريفة الجمركية المنسقة لرسوم مكافحة إغراق نهائية.

وجاءت المادة الثانية، أن تحصل الرسوم بالبنك المركزي المصري، والتي تشمل هامش الإغراق كنسبة مئوية من القيمة "CIF".

وأوضحت "الوقائع المصرية" ما جاء في قرار "التجارة والصناعة" عبر إعلان حمل رقم 6 لسنة 2021، حول تطبيق أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة من الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية الصادرة بالرقم الوزاري رقم 549 لسنة 1998 وتعديلاته.

كما شمل الإعلان نتائج تحقيق مكافحة الإغراض ضد الواردات من صنف السجاد الميكاني وأغطية الأرضيات من مواد نسيجية أو صناعية أو تركيبية وإن كانت جاهزة المصدرة من ذات منشأ دولة تركيا؛ والذي جاء وفق شكوى المنتجين والمصدرين المعروفين؛ والتي خلصت إلى أن الصناعة المحلية تنتج المنتج المثيل بما يناهز 50% من إجمالي الناتج المحلي، وأن الواردات من تركيا ترد بأسعار مغرقة؛ ما يستبب في ضرر مادي على الصناعة المحلية.

وخلص الإعلان إلى فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية بنسب تراوحت من 21.17% إلى 33.27% من القيمة "CIF" لمدة 5 سنوات بموجب القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2021.