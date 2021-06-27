توجه ياسر طه، والد الطفل رشيد المصاب بضمور العضلات، بالشكر إلى المصريين؛ بسبب جهوده في جمع تكلفة الحقنة المستخدمة في علاج ابنه خلال 19 يومًا فقط، قائلًا: «المصريون قدموا لنا دعما لم نتخيله».



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON E»، مساء الأحد، إنه لم يتخيل الوصول إلى هذا الرقم، متابعًا: «أشكر المواطنين لأنهم ساعدونا في رجوع الأمل وابننا يتعالج بفضلهم».



وأضاف أنهم سيحولون المبلغ خلال الفترة المقبلة وبعدها سيتجهون إلى دبي لبدء مرحلة العلاج، موضحًا أن رشيد سيتم وزنه بمجرد وصوله لعمل طلب خاص بتصنيع الحقنة المستخدمة في علاجه.



وأوضح أن الجرعة يجب أن تكون حسب وزن رشيد، مضيفًا: «بعد مرور 12 يومًا رشيد سيحصل على الحقنة ويتابع مع المستشفى لمدة 3 أشهر، للاطمئنان على استجابته للحقنة».



وأعرب عن أمنياته في منع الحقنة لتدهور حالة ابنه، معقبًا: «لم أتخيل وجود مرض مثل الضمور الشوكي وحاجته للعلاج بهذا الشكل، هو من أصعب الأمراض ولكنها حكمة الله والحمد لله أن المرض له علاج».







وقالت الإعلامية لميس الحديدي، إن أسرة الطفل رشيد المصاب بمرض ضمور العضلات الشوكي، أعلنت جمع المبلغ الخاص لحقنة علاجه البالغة تكلفتها نحو 2 مليون دولار، خلال وقت قياسي بلغ 19 يومًا.



وتعود قصة رشيد، حين كتبت والدته هدى عبر حسابها على فيس بوك، إصابته بمرض جيني نادر يحمل اسم ضمور العضلات الشوكي، وقالت في رسالتها: «رشيد ابني تم تشخيصه مؤخرا بمرض جيني نادر اسمه ضمور العضلات الشوكي Spinal Muscular Atrophy-معروف بالSMA نسبة انتشاره 1:10000 في الأطفال».

وتابع: «المرض ده بيأثر على الخلايا المسؤولة عن الحركة وبيضعف الأطراف فإبني مش هيقدر يقف ولا يمشي، ده بالإضافة اننا لازم نحافظ على جلسات علاج طبيعي يوميا ومدى الحياة للحفاظ على الحالة من التدهور. الحل الوحيد هو حقنة اسمها Zolgensma بس للأسف الحقنة دي هي الأغلى في العالم تكلفتها 2.1 مليون دولار (حوالي 35 مليون جنيه مصري) ومن أهم شروطها ان الطفل ياخدها قبل ما يتم سنتين».

وأكملت حديثها: «الحقنة دي متوفرة في الولايات المتحدة ومؤخرا أصبحت متوفرة في دبي. وطبعا نظرا لسعرها، فمحدش بيقدر على تكلفتها من غير تبرعات.. فأنا بناشد السيد الرئيس إنه يعالج ابني على نفقة الدولة مع العلم إن الوقت المتاح قدامنا هو أقل من 4 شهور!»، وختمت رسالتها: «من فضلكم فعلوا الهاشتاج وساعدونا نوصل صوتنا للمسؤولين».