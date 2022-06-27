حزب التجمع يرحب بتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني

رحب حزب التجمع بتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي تم إعلانه اليوم، باعتباره خطوة مهمة على طريق إجراء حوار جاد وبناء، مشيرا إلى أن التشكيل المعلن تضمن شخصيات متميزة، تتنوع خبراتها السياسية والمهنية والاقتصادية، وهو ما سينعكس بالإيجاب على مخرجات الحوار التي نأمل أن تشكل منعطفاً جديداً في مسيرة الدولة المصرية.

وأكد الحزب، فى بيان له اليوم، ثقته في قدرات المنسق العام للحوار ضياء رشوان، خاصة مع ما لمسه من جهد مشكور خلال الفترة الماضية في سبيل تشكيل مجلس الأمناء، كما يؤكد ثقته في حسن أداء الأمانة الفنية برئاسة المستشار محمود فوزي، وقدرة الطرفين على التنسيق فيما بينهما في إطار الأكاديمية الوطنية لتنظيم فعاليات الحوار.