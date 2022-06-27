الإمارات تستضيف مؤتمرا عالميا لأسواق البيع بالجملة في أكتوبر القادم

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تستضيف مجموعة موانئ أبوظبي في الإمارت مؤتمر الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة 2022 في نسخة العام الجاري للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" خلال الفترة ما بين 20 إلى 22 أكتوبر القادم.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبو ظبي، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن المؤتمر ينعقد تحت عنوان "الأمن الغذائي العالمي في القرن الحادي والعشرين: المخاطر والتحديات والحلول لضمان سلسلة إمداد للأغذية الطازجة تتسم بالمرونة والاستدامة".

ووفق البيان، يجمع المؤتمر الأطراف والخبراء العالميين رفيعي المستوى والفاعلين في مجال الأغذية من القطاعين العام والخاص في حوار بنّاء لبحث التحديات الرئيسية التي توجهها الأنظمة الغذائية حول العالم فى ظل الأزمة الغذائية الحالية.

وتتناول المناقشات خلال المؤتمر أحدث الابتكارات والسبل الكفيلة بضمان سلسلة توريد مستدامة وأكثر مرونة للأغذية الطازجة.

ونظراً لاستيراد منطقة الخليج العربي لنحو 80% من إجمالي احتياجاتها الغذائية المحلية، فإن المؤتمر يوفر فرصة مناسبة لإيجاد أفضل السبل لتعزيز المرونة الإقليمية الغذائية، والتواصل مع أبرز الموردين.

ويتطلع المؤتمر إلى تقديم مساهمة ملموسة لإيجاد حلول عالمية مبتكرة بمشاركة الأطراف المتعددين بهدف تسهيل حصول الجميع على أغذية طازجة صحية، وإلغاء أي احتمالات لحدوث أزمات غذائية مستقبلية.