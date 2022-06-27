أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الاثنين ارتفاع الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة بشدة خلال مايو الماضي بأكثر من التوقعات.



وذكرت وزارة التجارة أن الطلب على السلع المعمرة ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر0%، بعد ارتفاعه بنسبة 4ر0% خلال أبريل الماضي، وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر0%.



جاء الارتفاع الكبير والمتجاوز للتوقعات مع ارتفاع الطلب المتقلب على معدات النقل بنسبة 8ر0% خلال مايو الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 7ر0% خلال أبريل الماضي.



وأدى ارتفاع الطلب على الطائرات العسكرية وقطع الغيار بنسبة 1ر8% إلى تعويض الطلب في حين تراجع الطلب على الطائرات غير العسكرية وقطع غيارها بنسبة 1ر1% خلال الشهر الماضي.



وفي حالة استبعاد الارتفاع في الطلب على معدات النقل، فإن الطلب على السلع المعمرة سيسجل ارتفاعا بنسبة 7ر0% أيضا خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 2ر0% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون نمو هذا الطلب بمعدل 3ر0% فقط.