 تقارير: وست هام يرفض عرض مانشستر سيتي لضم ديكلان رايس - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 يونيو 2023 3:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟

النتـائـج تصويت

تقارير: وست هام يرفض عرض مانشستر سيتي لضم ديكلان رايس

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 يونيو 2023 - 2:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يونيو 2023 - 2:56 م

ذكرت تقارير إخبارية إنجليزية اليوم الثلاثاء أن نادي وست هام الإنجليزي رفض عرضا قيمته أكثر من 100 مليون يورو من مانشستر سيتي لضم قائد الفريق ديكلان رايس.

وعرض مانشستر سيتي حامل لقب دوري أبطال أوروبا، على وست هام 90 مليون جنيه إسترليني (6ر104 مليون يورو) لضم لاعب خط الوسط البالغ من العمر 24 عاما.

ويشترط وست هام، المتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني (نحو 116 مليون يورو)، حسب ما ذكره التقرير.

وبعد انتقال النجم الألماني إلكاي جوندوجان إلى برشلونة الإسباني، يسعى مانشستر سيتي لتعزيز خط وسطه قبل الموسم المقبل.

وكان أرسنال قد أبدى أيضا رغبة في ضم رايس لكنه لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع وست هام.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك