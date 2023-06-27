تقارير: وست هام يرفض عرض مانشستر سيتي لضم ديكلان رايس

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ذكرت تقارير إخبارية إنجليزية اليوم الثلاثاء أن نادي وست هام الإنجليزي رفض عرضا قيمته أكثر من 100 مليون يورو من مانشستر سيتي لضم قائد الفريق ديكلان رايس.

وعرض مانشستر سيتي حامل لقب دوري أبطال أوروبا، على وست هام 90 مليون جنيه إسترليني (6ر104 مليون يورو) لضم لاعب خط الوسط البالغ من العمر 24 عاما.

ويشترط وست هام، المتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني (نحو 116 مليون يورو)، حسب ما ذكره التقرير.

وبعد انتقال النجم الألماني إلكاي جوندوجان إلى برشلونة الإسباني، يسعى مانشستر سيتي لتعزيز خط وسطه قبل الموسم المقبل.

وكان أرسنال قد أبدى أيضا رغبة في ضم رايس لكنه لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع وست هام.