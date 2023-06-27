مراجعة رسمية بشأن فوز مرشح لحزب البديل من أجل ألمانيا شرقي البلاد

يعتزم مسئولون في ولاية تورينجن إجراء "فحص ديمقراطي" بشأن السياسي من حزب البديل الذي فاز في انتخابات مجلس محلي في مطلع الأسبوع الجاري.

وصرحت وزيرة الداخلية في ولاية تورينجن كاثرينا شينك لـ(د ب أ)، اليوم الثلاثاء، "هناك مراجعة رسمية" بشأن السياسي من حزب البديل من أجل ألمانيا روبرت زيسلمان.

وينص قانون الانتخابات المحلية في ولاية تورينجن على أنه لايجوز انتخاب أي شخص كمسؤول محلي "لا يقدم الضمان بأنه أو أنها سوف يتمسك بالنظام الأساسي الديمقراطي الحر المنصوص عليه فى القانون الأساسي ودستور الولاية".

وفي حالة زيسلمان، هناك شكوك بشأن ما إذا كان يمكنه الزعم بالفوز في دائرة زونينبرج لأن وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية قد صنفت حزب البدبل من أجل ألمانيا كحزب متطرف يميني.

يذكر أن مرشح زيسلمان حسم انتخابات الإعادة على منصب رئيس دائرة زونيبرج أول أمس الأحد ليفوز الحزب اليميني الشعبوي بأول منصب قيادي على مستوى البلديات في ألمانيا.

وعلى إثر ذلك أعربت مختلف الأحزاب التقليدية في البلاد عن صدمتها حيال فوز البديل بهذا المنصب. كما أعرب المجلس المركزي لليهود في ألمانيا عن صدمته الشديدة حيال هذا الأمر.

ورفضت الحكومة الألمانية التعليق على فوز زيسلمان، وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبشترايت أمس الاثنين: "أعتقد أنه سيكون شيئا غير عادي أن تعلق الحكومة الاتحادية على انتخابات إحدى الدوائر. ومن هذا المنطلق لن أفعل ذلك في هذا الموضع"، لكنه انضم إلى المدافعين عن ثقافة النقاش الموضوعية واصفا ألمانيا بأنها "ديمقراطية قوية".