 إسبانيا: تراجع نمو مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% في مايو - بوابة الشروق
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إسبانيا: تراجع نمو مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% في مايو

مدريد - د ب أ
نشر في: الخميس 27 يونيو 2024 - 1:07 م | آخر تحديث: الخميس 27 يونيو 2024 - 1:07 م

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الإسباني، اليوم الخميس، تراجع نمو مبيعات التجزئة في إسبانيا خلال شهر مايو الماضي، على أساس شهري.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 2ر0 % الشهر الماضي، مقارنة بارتفاع نسبته 3ر0 % في أبريل السابق عليه.

وعلى أساس غير معدل، تراجع نمو مبيعات التجزئة بشكل ملحوظ بنسبة 4ر0 % خلال مايو الماضي، مقارنة بـ 8ر2 % في أبريل.

وتراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 6ر0 % على أساس شهري خلال مايو الماضي، مقارنة بارتفاع بنسبة 8ر0 % في أبريل الماضي.

وتراجعت مبيعات المواد الغذائية بنسبة 8ر0 % على أساس شهري، كما تراجعت مبيعات المنتجات غير الغذائية بنسبة 3ر0 %.

ومن ناحية أخرى، أظهرت البيانات ارتفاع معدل التوظيف في تجارة التجزئة بنسبة 7ر1 ٪ خلال مايو الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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