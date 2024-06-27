أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الإسباني، اليوم الخميس، تراجع نمو مبيعات التجزئة في إسبانيا خلال شهر مايو الماضي، على أساس شهري.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 2ر0 % الشهر الماضي، مقارنة بارتفاع نسبته 3ر0 % في أبريل السابق عليه.
وعلى أساس غير معدل، تراجع نمو مبيعات التجزئة بشكل ملحوظ بنسبة 4ر0 % خلال مايو الماضي، مقارنة بـ 8ر2 % في أبريل.
وتراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 6ر0 % على أساس شهري خلال مايو الماضي، مقارنة بارتفاع بنسبة 8ر0 % في أبريل الماضي.
وتراجعت مبيعات المواد الغذائية بنسبة 8ر0 % على أساس شهري، كما تراجعت مبيعات المنتجات غير الغذائية بنسبة 3ر0 %.
ومن ناحية أخرى، أظهرت البيانات ارتفاع معدل التوظيف في تجارة التجزئة بنسبة 7ر1 ٪ خلال مايو الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.