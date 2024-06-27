خالد النبوي ويسرا اللوزي أبطال مسلسل سراب النسخة العربية من المسلسل العالمي Seven Types of Ambiguity

تستعد منصة TOD التابعة لمجموعة beIN الإعلامية لإطلاق المسلسل العربي "سراب"، من إنتاجها الأصلي بالتعاون مع شركة الإنتاج S Productions. "سراب" النسخة العربية من المسلسل العالمي "Seven Types of Ambiguity"، وتعد هذه النسخة الأولى من المسلسل الدرامي التلفزيوني الأسترالي.

يتكون المسلسل من ١٠ حلقات، من إخراج أحمد خالد، ويتضمن نخبه من النجوم المصريين مثل الفنان خالد النبوي، والفنانة يسرا اللوزي، و يتضمن طاقم العمل مجموعة مميزة من الفنانين مثل هاني عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدي، إنجي المقدم، نجلاء بدر، دياموند أبو عبود، چيهان الشماشرجي، ومحمد كيلاني.

وصرحت ميا ايدي - نائب رئيس TOD Originals في مجموعة beIN الاعلامية،: "نحن سعداء بإنتاج هذا العمل الضخم الذي يعكس تطور صناعة المحتوى الدرامي في الشرق الأوسط. هدفنا هو إنتاج قصص عالمية تعكس الطابع العربي بمواضيع مهمة ومشوقة، وكوننا خلف النسخة العربية الأولى من المسلسل فهذا إنجاز كبير لنا. توضح هذه النسخة الثقافة العربية مع الاحتفاظ بالقصة والمواضيع التي أحبها الجمهور من النسخة الأصلية مما يضيف عمقاً وبُعداً مختلفاً".

من جانبها، قالت سالي والي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة S Productions: " دائما ما تكون لدينا رغبة قوية في سرد روايات متنوعة ومختلفة بشغف كبير. ومشاركتنا في مسلسل "سراب" يعكس أهدافنا، حيث يجمع المسلسل بين مواضيع عالمية ونكهة محلية تضف عليه قيمة كبيرة في الدراما المصرية والعربية. نحن على ثقة من أن القصة الشيقة للمسلسل ستنال إعجاب الجمهور".

ومن المتوقع إصدار مسلسل "سراب" في سبتمبر 2024 حصريًا على منصة TOD للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.