مهاجم جورجيا في صدارة هدافي يورو 2024

نجح جيورج ميكوتادزي، مهاجم منتخب جورجيا، في اعتلاء صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة يورو 2024، وذلك بعد نهاية دور المجموعات.

وانطلقت بطولة يورو 2024 في ألمانيا يوم 14 يونيو الجاري وستستمر حتى 14 يوليو المقبل.

وأسدل الستار على دور مجموعات اليورو بتأهل كل من إلى دور الـ16 ألمانيا، سويسرا، إسبانيا، إيطاليا، إنجلترا، الدنمارك، سلوفينيا، النمسا، فرنسا، هولندا، رومانيا، بلجيكا، سلوفاكيا، البرتغال، تركيا، جورجيا.

ورفع ميكوتادزي رصيده إلى 3 أهداف، ليعتلي صدارة ترتيب الهدافين في يورو 2024.

سجل كل من إيفان سكرانز (سلوفاكيا)، كودي جاكبو (هولندا)، رازفان مارين (رومانيا)، جمال موسيالا (ألمانيا)، ونيكلاس فولكروج (ألمانيا) هدفين لكل منهم.

وهناك لاعبين سجلوا هدفا واحدا حتى الآن أبرزهم كيليان مبابي، إلكاي جوندوجان، كفاراتسخيليا، أردا جولر، لوكا يوفيتش، فيران توريس، لوكا مودريتش، وكيفين دي بروين.