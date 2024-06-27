محافظ سوهاج يبحث مع لجنة الاستثمار موقف طرح الفرص الاستثمارية بالمحافظة

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع لجنة الاستثمار بالمحافظة لبحث موقف طرح بعض الفرص الاستثمارية بالمحافظة، ومناقشة عدد من طلبات المستثمرين.

تناول الاجتماع مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها بالمحافظة، منها "المشروعات الانتاجية، والتي تشمل "مشروع تسمين الدواجن بالأحايوة شرق، ومشروع إنتاج بيض المائدة بالعيساوية شرق، ومشروع تسمين وإنتاج الألبان بالديابات، وحق استغلال مساحة 149 فدانا بمنطقة غرب جرجا "كمزارع لتربية الدواجن، وكذلك طرح المحال التجارية أسفل الكورنيش الغربي، بالإضافة إلى إنشاء مجمع تجاري خدمي ترفيهي بموقع سينما أوبرا بمدينة سوهاج".

وأكد محافظ سوهاج، تقديم كل أوجه الدعم لقطاع الاستثمار وخدمة المستثمرين، مشيرا إلى منح الأولوية في الطرح للمشروعات الاستثمارية الكبرى.

ووجه رئيس مركز ومدينة سوهاج، ببحث موقف قرية الحرفيين بأولاد عزاز من التشغيل، وإعداد الدراسة المناسبة لطرحها للاستثمار، حيث تضم 264 ورشة، بالإضافة إلى سكن للحرفيين.

كما تمت الموافقة على عدد من طلبات المستثمرين، وإحالة عدد من الطلبات إلى الدراسة، منها تخصيص قطع من الأراضي لإقامة مشروعات استثمارية عليها، وطلبات لتغيير النشاط الاستثماري إلى نشاط استثماري آخر.

حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، والمستشار محمود زين العابدين المستشار القانوني للمحافظة، وأعضاء اللجنة من مديري عموم الشئون القانونية، والتخطيط العمراني، ووحدة التنفيذ المحلية، ورئيس مركز ومدينة سوهاج، وإدارة التفتيش، وإدارة الاستثمار، ومديري المناطق الصناعية بالكوثر، وغرب طهطا، وغرب جرجا.