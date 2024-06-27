 قادة الاتحاد الأوروبي يعتزمون التوصل لاتفاق نهائي بشأن المناصب العليا للتكتل خلال قمتهم في بروكسل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قادة الاتحاد الأوروبي يعتزمون التوصل لاتفاق نهائي بشأن المناصب العليا للتكتل خلال قمتهم في بروكسل

بروكسل - د ب أ
نشر في: الخميس 27 يونيو 2024 - 10:10 ص | آخر تحديث: الخميس 27 يونيو 2024 - 10:10 ص

من المقرر أن يتوصل قادة الاتحاد الأوروبي، خلال القمة الأوروبية التي تعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الخميس وغدا الجمعة، إلى اتفاق شامل بشأن تقسيم المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي.

وبموجب الاتفاق، المعد مسبقا، والذي تم الاتفاق عليه بشكل غير رسمي بين قادة الاتحاد الأوروبي، وأكدته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، سيتم ترشيح رئيسة المفوضية الأوروبية الحالية أورسولا فون دير لاين لولاية ثانية في المنصب.

ومن المقرر أن يتولى رئيس الوزراء البرتغالي السابق، أنطونيو كوستا، منصب الرئيس المقبل للمجلس الأوروبي، ورئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، منصب الممثل الأعلى الجديد للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي.

وجرت المفاوضات بشأن الاتفاق على المناصب العليا بين "حزب الشعب الأوروبي"، (تيار يمين الوسط)، ومجموعة "الاشتراكيين والديمقراطيين" (يسار وسط)، وكتلة "تجديد أوروبا" الليبرالية.

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