صادرات النفط العراقية تتجاوز 3 ملايين و359 ألف برميل يوميا في مايو

أعلنت وزارة النفط العراقية ، اليوم الخميس، أن متوسط صادرات النفطية لشهر مايو الماضي من حقول وسط وجنوبي البلاد تجاوزت سقف ثلاثة ملايين و359 ألف برميل يوميا.

وذكرت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم ، أن إجمالي الكميات المصدرة بلغت 104 ملايين و130 ألفا و292 برميلا من حقول وسط وجنوبي البلاد.

ومازالت صادرات العراق النفطية من حقول كركوك وإقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي متوقفة بشكل تام منذ نحو عام ونصف في ظل خلاف شديد على آلية إعادة استئناف الصادرات بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان والشركات الأجنبية العاملة في الإقليم على خلفية مشاكل تتعلق بكميات الإنتاج وطبيعة العقود الموقعة وآلية احتساب الأرباح.