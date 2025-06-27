أعرب البرتغالي روبن نيفيز، نجم وسط الهلال السعودي، عن سعادته بتأهل فريقه إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، عقب الفوز على باتشوكا المكسيكي بهدفين دون رد، في ختام دور المجموعات.

وقال نيفيز في تصريحات لشبكة DAZN عقب اللقاء:" حققنا الهدف الأهم وهو التأهل، رغم وجود بعض الأمور التي يجب علينا تحسينها".

وعن المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي، أوضح نجم الهلال:" علينا أن نلعب كفريق واحد، كما فعلنا أمام ريال مدريد، وفي المباراتين الماضيتين. نواجه أحد أفضل ثلاثة فرق في العالم، في رأيي".

وأضاف نيفيز:" أعرف مانشستر سيتي جيدًا، صحيح أن الفريق تغير كثيرًا، لكنني أعرف المدرب بيب جوارديولا جيدًا، ولدي بعض الأصدقاء هناك من البرتغال أيضًا".

وتابع لاعب وولفرهامبتون السابق:" سبق أن واجهت السيتي عدة مرات خلال مسيرتي في إنجلترا، ولم تكن المواجهات سهلة على الإطلاق، لكننا سنبذل قصارى جهدنا".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على جاهزية الفريق للمواجهة الحاسمة:" سنستعد للمباراة كما فعلنا في مبارياتنا الثلاث الماضية، وسنرى ما سيحدث".

ويعد الهلال السعودي ممثل العرب وآسيا الوحيد في الأدوار الإقصائية، حيث يواجه مانشستر سيتي متصدر المجموعة السابعة في دور الـ16.

ومن المنتظر أن يلتقي الفائز من مواجهة الهلال ومانشستر سيتي مع المتأهل من مباراة فلومينينسي البرازيلي وإنتر الإيطالي، على أن يصطدم المنتصر لاحقًا بالفائز من مواجهتي (بالميراس × بوتافوجو) و(بنفيكا × تشيلسي) في نصف النهائي.