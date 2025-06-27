أبدى البرتغالي بيرناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، سعادته الكبيرة بالأداء المقنع والانتصار العريض الذي حققه فريقه على يوفنتوس بنتيجة 5-2، في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال سيلفا في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "قدمنا واحدة من أقوى مبارياتنا في البطولة، وسيطرنا على مجريات اللعب أمام فريق كبير بحجم يوفنتوس، والأهم أننا ضمنا التأهل في صدارة المجموعة".

وكان مانشستر سيتي قد افتتح مشواره في البطولة بالفوز على الوداد المغربي (2-0)، ثم اكتسح العين الإماراتي (6-0)، قبل أن يُجهز على آمال يوفنتوس بخماسية، سجلها كل من دوكو، هالاند، فودين، سافينيو، وكالولو (بالخطأ).

وأضاف سيلفا: "رغم بعض الأخطاء الفردية، إلا أننا كنا في الموعد، الفريق يؤدي بثقة كبيرة والبدلاء يصنعون الفارق، نحن نعمل كمنظومة واحدة، وهذا ما نحتاجه في الأدوار المقبلة".

وعن مشاركة رودري لأول مرة كأساسي منذ إصابته، علق بيرناردو: "رودري عنصر لا غنى عنه، عودته تمنحنا توازنًا أكبر، وآمل أن يستعيد كامل لياقته في الوقت المناسب".

وتابع نجم منتخب البرتغال: "نحن في أمريكا من أجل هدف واحد هو التتويج باللقب، تصدرنا المجموعة لا يعني شيئًا الآن، المرحلة المقبلة لا تعرف أنصاف الحلول: إما الفوز أو الخروج".

واختتم بيرناردو سيلفا تصريحاته برسالة حاسمة: "سنراقب خصومنا جيدًا، ونستعد بكل قوة، نعرف أن الطريق ليس سهلًا، لكن لدينا كل المقومات لكتابة التاريخ".